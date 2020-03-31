للبيع ارض بالرمثا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض بالرمثا - في الشارقة الإمارات

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للبيع أرض بالشارقة الرمثا شارع قار زاوية مساحه 14000 قدم عليها بيت قديم 3 غرف وصاله ومجلس مطلوب مليون و250 الف البيت يحتاج صيانه جدا يتم البيع على وضعه الحالى كأرض الارض لقطة بسبب الماء والكهرباء والسور مطلوب 1.200.000درهم نهائي للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - الرمثا
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 درهم
تاريخ الإعلان: 9/4/2020
رقم الإعلان: 2057587
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