للبيع ارض بالرمثا

(للبيع)
|للبيع أرض بالشارقة الرمثا شارع قار زاوية مساحه 14000 قدم عليها بيت قديم 3 غرف وصاله ومجلس مطلوب مليون و250 الف البيت يحتاج صيانه جدا يتم البيع على وضعه الحالى كأرض الارض لقطة بسبب الماء والكهرباء والسور مطلوب 1.200.000درهم نهائي للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرمثا
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|9/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057587
775,000 درهم
70 درهم
780,000 درهم
750,000 درهم
740,000 درهم
1,100,000 درهم
اتصل