للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكن

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض استثماريه منطقة بني ياس مساحة الارض (12916.64 قدم ) مصرح عليها اربع فلل استثماريه تصلح لاي نشاط تجاري موقع قريب الشارع العام يخدم المنطقة السكنية السعر ( 3.500.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- بني ياس
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062904
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