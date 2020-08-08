للبيع ارض استثمارية فى موقع مميزعلى شارع رئيسى لاى مشروع تجارى على الكور

(للبيع)
|للبيع ارض استثمارية فى موقع مميز على الكورنيش الشارقة لاى مشروع تجارى مثل ماكدونالدز والكنتاكي وستاربكس بتكون روعة نظرا لموقعها المتميز المساحة 3962 قدم مربع = 343 متر مربع السعر 3 مليون درهم AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale investment land in a privileged location on the corniche alsharjah For any business like McDonald's, KFC , it's great because of its location. Area :- 3692 sq.ft = 343 square meters Price 3 million dirhams AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- الفيشت
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064439
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