للبيع ارضين فى الصناعيى المصفح ابوظبى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع أرض صناعية مصفح مدينة محمد بن زايد الصناعي 150*150 زاوية موقع ممتاز مطلوب 2800000 مليون يمتنع الوسطاء ​/ موبايل + واتساب: 055 523 2305
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابوسيف
التليفون: 0555232305

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد الصناعى- مدينة محمد بن زايد الصناعى
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,800,000 درهم
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077588
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في مو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في مو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض فى مدينة خليفة أ - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض فى مدينة خليفة أ

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع في مدينة خليفة أ 4 فلل مساحة 150*150 عبارة 5 غرف ومجلس كل فيلا مدخل خاص على الشارع مباشر .
القسم: 

1,100,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية في مدينة خليفة مساحة الأرض :.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع ارض زاوية فى الشامخة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض زاوية فى الشامخة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض في مدينة الشامخة زواية وشارعين مساحتها 150*130 موقع ممتاز مطلوب 3300000 مليون يمنع الوسطاء.
القسم: 

3,300,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع قصر فى مدينة خليفة أ - في أبو ظبي الإمارات

للبيع قصر فى مدينة خليفة أ

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع قصر في مدينة خليفة أ 410*200 تحت التشطيب موقع ممتاز لأصحاب الرقي والفخامة في الأحواض الوأي زاو.
القسم: 

60,000,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية مميزة | 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية مميزة | 22,500 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية في مدينة خليفة مساحة الأرض :.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع ارضى تجارية فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارضى تجارية فى مدينة شخبوط

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض تجارية في مدينة شخبوط متعددة الأستخدمات مساحة 150*150 قدم مطلوب 5 مليون و500 ألف ​/ .
القسم: 

5,500,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع شقة داخل جزيرة ابوظبى موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع شقة داخل جزيرة ابوظبى موقع ممتاز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع شقة في برج الياقوت منطقة الدانة أبوظبي غرفتين وصالة وثلاث حمامات بلكونه مطبخ كبير مساحة 132 مت.
القسم: 

1,200,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي تتميز هذه الأرض مساحة : 50,315 قدم مربع مساحة.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | تصريح بناء برج | جزيرة الريم أبوظبي تتميز هذه الأرض مساحة : 50,315 قدم مربع مساحة.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأ.
القسم: 

اتصل

23/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager