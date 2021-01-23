للبيع اربع فلل داخل ابوظبي منطقة مصلى العيد بسعر مغري

للبيع مجمع اربع فلل داخل ابوظبي منطقة مصلى العيد مساحة الارض ( 100×80 قدم ) المجمع يتكون من اربع فلل كل فيلا تتكون من مجلس وصاله ومطبخ وغرفة خادمة واربع غرف الفلل في حاله جييدة الفلل موجرة ( 500.000 درهم ) السعر ( 7.000.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102