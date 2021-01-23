للبيع اربع فلل داخل ابوظبي منطقة مصلى العيد بسعر مغري

(للبيع)
|للبيع مجمع اربع فلل داخل ابوظبي منطقة مصلى العيد مساحة الارض ( 100×80 قدم ) المجمع يتكون من اربع فلل كل فيلا تتكون من مجلس وصاله ومطبخ وغرفة خادمة واربع غرف الفلل في حاله جييدة الفلل موجرة ( 500.000 درهم ) السعر ( 7.000.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- مصلي العيد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080978
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