للبيع اراضي علي البحر مباشرة في الفجيرة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الفجيرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع اراضي علي البحر مباشرة في الفجيرة - في الفجيرة الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع أراضي علي البحر مباشرة في الفجيرة المساحات المتوفرة 15.000 قدم 30.000 قدم 80.000 قدم 400.000 قدم تصريح فلل - منتجع - كاسر - للجادين فقط التواصل علي الرقم 0501931114 عذرا للوسطاء For sale lands directly on the sea in Fujairah Available spaces 15,000 feet 30,000 feet 80,000 feet 400,000 feet permit for villas - resort - Kasir - for serious people only contact the number 0501931114 Sorry for the moderators
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسن
التليفون: 0501931114

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الفجيرة- الفجيرة
الفجيرة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110692
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي

للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر الأرض مساحتها :.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي

للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر الأرض مساحتها :.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي

للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي فيلتين كل فيلا مكونة من : 3 غرف ماستر - غرفتين - حمام مشترك - مط.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي

للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 2 فيلا | المشرف أبوظبي فيلتين كل فيلا مكونة من : 3 غرف ماستر - غرفتين - حمام مشترك - مط.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم | سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تشطيب سوبر ديلوكس تتكون من : 7 غرف نو.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم | سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | سوبر ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تشطيب سوبر ديلوكس تتكون من : 7 غرف نو.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | شارع المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين مكون من : 16 شقة : غرفة - صالة 12 استوديو مسا.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | شارع المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين مكون من : 16 شقة : غرفة - صالة 12 استوديو مسا.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 18 طا.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - ميزان - 18 طا.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي البناية على زاويتين و 3 شوارع مكونة من : الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 4 طوابق | المرور أبوظبي البناية على زاويتين و 3 شوارع مكونة من : الطابق الأرضي.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية للهدم | بموقع مميز | منطقة الميناء أبوظبي

للبيع.بناية للهدم | بموقع مميز | منطقة الميناء أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية للهدم | بموقع مميز | منطقة الميناء أبوظبي البناية للهدم وعليها تصريح بناء : طابق أرضي -.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 6 غرف | الشامخة أبوظبي

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف | الشامخة أبوظبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة .
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 4 فلل | عائد استثماري | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع .مجمع 4 فلل | عائد استثماري | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 4 فلل | عائد استثماري | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من :.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager