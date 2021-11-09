للبيع اراضي علي البحر مباشرة في الفجيرة

(للبيع)
|للبيع أراضي علي البحر مباشرة في الفجيرة المساحات المتوفرة 15.000 قدم 30.000 قدم 80.000 قدم 400.000 قدم تصريح فلل - منتجع - كاسر - للجادين فقط التواصل علي الرقم 0501931114 عذرا للوسطاء For sale lands directly on the sea in Fujairah Available spaces 15,000 feet 30,000 feet 80,000 feet 400,000 feet permit for villas - resort - Kasir - for serious people only contact the number 0501931114 Sorry for the moderators
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن
|التليفون:
|0501931114
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|العنوان:
|الفجيرة- الفجيرة
الفجيرة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110692
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