للبيع.أول ساكن | مجمع فلتين | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع فيلتين جديدتين مع ملحقات خارجية كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مطبخ - قاعة كبيرة - مجلس ملحقات خارجية : غرفة للخادمة - غرفة الغسيل - غرفة السائق كود رقم : CO 117375 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733