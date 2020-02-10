للبيع أنظمة أبواب الجراجات الاكترونية والحماية والأنذار التركي بسعر أرخص

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة هيتاش للصناعة السجاد والعشب الصناعي
|التليفون:
|00905075782491
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|العنوان:
|KARAKÖY- istanbul
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052332
5 دولار
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