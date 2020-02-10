للبيع أنظمة أبواب الجراجات الاكترونية والحماية والأنذار التركي بسعر أرخص

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صورة الاعلان: للبيع أنظمة أبواب الجراجات الاكترونية والحماية والأنذار التركي بسعر أرخص - في إسطنبول تركيا

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة هيتاش للصناعة السجاد والعشب الصناعي
التليفون: 00905075782491

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: KARAKÖY- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052332
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