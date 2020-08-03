للبيع أرض 350متر بمكان مميز خلف بلدية المنامة بجانب حديقة النسيم - عجمان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع أرض بمكان مميز خلف بلدية المنامة بجانب حديقة النسيم عجمان سكنى تجارى تصريح ارضى+ 4 السعر 220000 درهم المساحة 3767 قدم مربع = 350 متر مربع AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale land in a special place behind the municipality of Manama next to Al Naseem Ajman Park Commercial residence Permit G+4 Price 220,000 DHS Area:- 3767 sq.ft = 349.96 Square Meters AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: - المنامة
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 درهم
تاريخ الإعلان: 5/8/2020
رقم الإعلان: 2064268
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صورة الاعلان: For sale land 350 m2 (G + 4) Ajman price 220,000 DHS - في عجمان الإمارات

For sale land 350 m2 (G + 4) Ajman price 220,000 DHS

(للبيع)

- في عجمان الإمارات

For sale land in a special place behind the municipality of Manama next to Al Naseem Ajman Park Com.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

220,000 درهم

3/8/2020
صورة الاعلان: Land for sale 10,000 feet +10 floors Price 700 thousand Ajman - في عجمان الإمارات

Land for sale 10,000 feet +10 floors Price 700 thousand Ajman

(للبيع)

- في عجمان الإمارات

Contact Abu Moaz 0524297621 Land for sale 10,000 feet +10 floors near Sheikh Mohammed bin Zayed Str.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

700,000 درهم

5/7/2020
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