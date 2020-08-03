للبيع أرض 350متر بمكان مميز خلف بلدية المنامة بجانب حديقة النسيم - عجمان

(للبيع)
|للبيع أرض بمكان مميز خلف بلدية المنامة بجانب حديقة النسيم عجمان سكنى تجارى تصريح ارضى+ 4 السعر 220000 درهم المساحة 3767 قدم مربع = 350 متر مربع AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale land in a special place behind the municipality of Manama next to Al Naseem Ajman Park Commercial residence Permit G+4 Price 220,000 DHS Area:- 3767 sq.ft = 349.96 Square Meters AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- المنامة
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064268
220,000 درهم
700,000 درهم