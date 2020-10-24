(للبيع)
|للبيع أرض ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار جامعة القاهرة الدولية ناصية ممر - عالرئيسى أمام عمارات دار مصر رخصة بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 842 متر مدفوع 129.000 $ دولار (مقدم + قسطين) مطلوب اوڨر برايس 1.400.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070292
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