(للبيع)
|للبيع.أرض متعددة الاستخدمات على زاوية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : PL 114470 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة شخبوط : تقع مدينة شخبوط شمال شرق مدينة محمد بن زايد وجنوب مطار أبوظبي الدولي. المواقع القريبة لمدينة خليفة ب هي بني ياس والشوامخ.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063481
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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