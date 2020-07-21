للبيع.أرض متعددة الاستخدمات على زاوية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : PL 114470 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة شخبوط : تقع مدينة شخبوط شمال شرق مدينة محمد بن زايد وجنوب مطار أبوظبي الدولي. المواقع القريبة لمدينة خليفة ب هي بني ياس والشوامخ.