للبيع | أرض متعددة الاستخدمات على زاوية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لاي مشروع تقع الأرض على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : RL 114470 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733