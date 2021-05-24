للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض على زاوية و شارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : LP 04642 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733