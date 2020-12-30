للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض على زاوية و شارعين مساحة الأرض : 21,800 قدم مربع كود رقم : pl 114470 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078084
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