للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 34,423 قدم مربع مساحة البناء : 75,347 قدم مربع الاستخدام سكني تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 7 طوابق - رووف عدد الشقق : 68 شقة كود رقم : LP 967237 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112666
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