للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي أرض تجارية مميزة مساحة الارض : 34,423 قدم مربع مساحة البناء : 75,347 قدم مربع الاستخدام سكني تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 7 طوابق – رووف أقل عدد مطلوب للباركينج : 95 باركينج كود رقم : LP 967237 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733