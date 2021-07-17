للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الريمان 1 أبوظبي أرض سكنية تجارية مساحة الأرض: 23,831 قدم مربع مساحة البناء : 57,048 قدم مربع كود رقم : LP 964232 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فايسن هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733