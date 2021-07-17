(للبيع)
|للبيع.أرض | متعددة الاستخدامات | الريمان 1 أبوظبي أرض سكنية تجارية مساحة الأرض: 23,831 قدم مربع مساحة البناء : 57,048 قدم مربع كود رقم : LP 964232 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فايسن هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100206
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