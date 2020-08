للبيع أرض في الختم مكان مميز مميز جدا مصرحه بناء فلل وشاليهات شارع ابوظبي العين 2.8 مليون درهم بجانب جسر الختم ولها دخله من شارع العين ابوظبي مساحتها 23104 متر مربع مزروعة بالكامل + 100 نخلة + 2 آبار + سكن عامل مصرحه بناء فلل وشاليهات متوفر فيها ماء حلو من البلديه السعر 2.8 مليون درهم قابل للتفاوض ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621 For sale land in Al Khatim a very special place authorized to build villas and chalets Abu Dhabi Street Al Ain 2.8 million Dirhams Next to AL KHATIM Bridge. An