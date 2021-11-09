للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر الأرض مساحتها : 38,500 قدم مربع كود رقم : LP 964734 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 قرية مارينا : صممت منطقة قرية مارينا على شكل قوس، وهي مطلة على الواجهة البحرية، حيث يحيط بها الخليج العربي. يضم المشروع مجموعة من الفلل والمباني السكنية الفاخرة، وتتسم المنطقة بطابع أسري.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110663
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض على البحر مباشرة | سكنية | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية مباشرة على البحر الأرض مساحتها :.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي ارض سكنية بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي ارض سكنية بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 978719 لمز.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 978719 لمز.
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000.
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000.
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي أرض تجارية مميزة مساحة الارض : 34,423 قدم مربع مساحة.
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | الشامحة أبوظبي أرض تجارية مميزة مساحة الارض : 34,423 قدم مربع مساحة.
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 26,100 قدم مربع مساحة البناء : 163,300 قدم مربع كود ر.
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | روضة أبوظبي مساحة الأرض : 26,100 قدم مربع مساحة البناء : 163,300 قدم مربع كود ر.
القسم: 

اتصل

8/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة زاويه وشارعين مساحة الأرض ( 75* 150 قدم) موقع مميز السعر ( 2.900.000 د.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية : 5 طوابق مساحة الأر.
القسم: 

اتصل

7/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager