للبيع | أرض سكينة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تطل على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مساحة الأرض : 50,600 قدم مربع كود رقم : RL 114158 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733