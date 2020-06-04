للبيع.أرض سكينة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحتها : 40,000 قدم مربع كود رقم : RL 5453 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع منطقة مدينة محمد بن زايد على مشارف إمارة ابوظبي، ويعتبر السكن في مدينة محمد بن زايد الخيار الأفضل لدى الكثير من الناس ,