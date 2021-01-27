(للبيع)
|للبيع.أرض سكني تجاري | في الريمان 1 أبوظبي أرض سكني تجاري في الريمان 1 : الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي محلات تجارية - 7 طوابق - رووف عدد الشقق : 68 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 95 باركينج أقصى ارتفاع : 40 متر مساحة الأرض : 34,423 قدم مربع مساحة البناء (GFA) : 75,347 قدم مربع كود رقم : RL 117281 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081674
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل