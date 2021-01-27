للبيع.أرض سكني تجاري | في الريمان 1 أبوظبي أرض سكني تجاري في الريمان 1 : الاستخدام سكني - تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي محلات تجارية - 7 طوابق - رووف عدد الشقق : 68 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 95 باركينج أقصى ارتفاع : 40 متر مساحة الأرض : 34,423 قدم مربع مساحة البناء (GFA) : 75,347 قدم مربع كود رقم : RL 117281 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404