للبيع. | أرض سكنية | 4,000 قدم مربع | البطين أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. | أرض سكنية | 4,000 قدم مربع | البطين أبوظبي أرض سكنية فى البطين للبيع وموقع متميز مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RL 117307 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076876
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