(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | 3,875 قدم مربع | بني ياس أبوظبي أرض سكنية تقع على شارع رئيسي مساحة الأرض : 3,875 قدم مربع كود رقم : RL 117374 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مناطق جزيرة أبو ظبي : المرور.المشرف .المحاربة.البطين.الزعاب.المركزية.الخالدية.الميناء.مدينة زايد.الزاهية.الكرامة.شارع خليفة. منطقة السفارات.المقطع .الروضة.معسكر آل نهان.بوابة أبوظبي.شارع المطار.الزعفرانة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081610
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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