للبيع.أرض سكنية | 22500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع ملاحظة : هذا السعر قابل للتفاوض كود رقم : RL 108316 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733