للبيع.أرض سكنية 22 ألف قدم مربع في مدينة خليفة أبوظبي مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع الأرض تطل على شارع كود رقم : RL 574 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة خليفة : تعد مدينة خليفة أ واحدة من أكثر المناطق طلباً في الإمارة. تتوفر مجموعة فلل شهيرة في مجمع فيلات الذي يقع في المنطقة، كما أنه يضم شقق أيضاً.