للبيع.أرض سكنية | 16,788 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز مساحة الأرض : 16,788 قدم مربع مساحة البناء : 98,397 قدم مربع كود رقم : LP 964507 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية