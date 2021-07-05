للبيع. أرض سكنية | 15,000 قدم مربع | الوثبة أبوظبي أرض سكنية بموقع مميز على شارعين مساحة الارض : 15,000 قدم مربع كود رقم : LP 980437 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية :026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733