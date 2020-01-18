للبيع.أرض سكنية 15 ألف قدم مربع فى الشوامخ أبوظبى هذه الأرض بمساحة 15,400 قدم مربع كود رقم : RL 6637 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733