للبيع.أرض سكنية | 13784 قدم مربع | الرحبة أبوظبي أرض سكنية تقع على شارعين مساحة الأرض : 13,748 قدم مربع كود رقم : RL 108975 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مناطق جزيرة أبو ظبي : المرور.المشرف .المحاربة.البطين.الزعاب.المركزية.الخالدية.الميناء.مدينة زايد.الزاهية.الكرامة.شارع خليفة. منطقة السفارات.المقطع .الروضة.معسكر آل نهان.بوابة أبوظبي.شارع المطار.الزعفرانة.الريحان