للبيع .أرض سكنية وتجارية على زاوية وشارعين | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 33,958 قدم مربع كود رقم : MP 115160 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733