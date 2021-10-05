للبيع.أرض سكنية | واحة الزاوية العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | واحة الزاوية العين مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رقم : LP 979119 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مشروع واحدة الزاوية : هو عيش رغيد يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، لتكون من أضخم المشاريع السكنية المتكاملة في الدولة. تحتل هذه المدينة المستقبلية مكاناً استراتيجياً على الطريق بين مدينتي دبي والعين، فهي لا تبعد عن دبي أكثر من 30 دقيقة،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0555065462

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العنوان: - العين
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111500
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