للبيع.أرض سكنية | واحة الزاوية أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 14,757 قدم مربع كود رقم : RL 116191 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مشروع واحدة الزاوية : هو عيش رغيد يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، لتكون من أضخم المشاريع السكنية المتكاملة في الدولة.