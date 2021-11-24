للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي مساحة الأرض : 4,121 قدم مربع كود رقم : LP 980570 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مشروع واحة ياس : يقع مشروع واحة ياس في قلب أبوظبي الجديدة، حيث سيتم تطوير واحة ياس كمجتمع عالمي راق متعدد الاستخدامات مع إمكانية الوصول إلى مرافق جزيرة ياس ونقاط المواصلات إلى مطار أبوظبي ودبي وكافة إمارات الدولة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112498
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي مساحة الأرض : 4,121 قدم مربع كود رقم : LP 980570 لمز.
القسم: 

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأرض : 41,750 قد.
القسم: 

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية | المريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | المريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأرض : 41,750 قد.
القسم: 

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 10,708 قدم مربع كود رقم .
القسم: 

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 10,708 قدم مربع كود رقم .
القسم: 

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 15,002 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض : 15,002 قدم مربع كود رق.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية بمساحة كبيرة تبلغ مساحة الأرض : 60,000 قدم م.
القسم: 

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية بمساحة كبيرة تبلغ مساحة الأرض : 60,000 قدم م.
القسم: 

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,024.83 قدم مربع كود رقم : LP 978.
القسم: 

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 42,024.83 قدم مربع كود رقم : LP 978.
القسم: 

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | الوثبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الوثبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الوثبة أبوظبي أرض سكنية بموقع مميز على شارعين مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | الوثبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الوثبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | الوثبة أبوظبي أرض سكنية بموقع مميز على شارعين مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض متعددة الاستخدامات | مدينة شخبوط أبوظبي أرض متعددة الاستخدامات مناسبة لأي مشروع تقع الأرض.
القسم: 

اتصل

18/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager