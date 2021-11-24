(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | واحة ياس أبوظبي مساحة الأرض : 4,121 قدم مربع كود رقم : LP 980570 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مشروع واحة ياس : يقع مشروع واحة ياس في قلب أبوظبي الجديدة، حيث سيتم تطوير واحة ياس كمجتمع عالمي راق متعدد الاستخدامات مع إمكانية الوصول إلى مرافق جزيرة ياس ونقاط المواصلات إلى مطار أبوظبي ودبي وكافة إمارات الدولة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112497
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