للبيع.أرض سكنية موقع مميز | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية موقع مميز | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع كود رقم : RL 116661 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2076988
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | مساحة أرض : 37,757 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | مساحة أرض : 37,757 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | مساحة أرض : 37,757 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية في منطقة روضة أبوظبي .
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | مساحة أرض : 37,757 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | مساحة أرض : 37,757 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | مساحة أرض : 37,757 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية في منطقة روضة أبوظبي .
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرضين تجاريتين | مساحة أرض : 119,554.75 قدم مربع | جزيرة السعديات - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرضين تجاريتين | مساحة أرض : 119,554.75 قدم مربع | جزيرة السعديات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرضين تجاريتين | مساحة أرض : 119,554.75 قدم مربع | جزيرة السعديات أبوظبي أرضين تجاريتين للبيع.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرضين تجاريتين | مساحة أرض : 119,554.75 قدم مربع | جزيرة السعديات - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرضين تجاريتين | مساحة أرض : 119,554.75 قدم مربع | جزيرة السعديات

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرضين تجاريتين | مساحة أرض : 119,554.75 قدم مربع | جزيرة السعديات أبوظبي أرضين تجاريتين للبيع.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض تجارية في محمد بن زايد بم.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض تجارية في محمد بن زايد بم.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مس.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية مميزة | على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية مميزة | على زاويتين و 3 شوارع | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مس.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | مساحة : 7,879 قدم مربع | الخبيصي العين - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | مساحة : 7,879 قدم مربع | الخبيصي العين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | مساحة : 7,879 قدم مربع | الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879 قدم .
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,857 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,857 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,857 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 31,857 قدم مربع ك.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,857 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,857 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 31,857 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة الأرض : 31,857 قدم مربع ك.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة ابوظب.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة الأرض : 44,100 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة ابوظب.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية موقع مميز | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية موقع مميز | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية موقع مميز | مساحة : 22,500 قدم مربع | الشامخة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية :.
القسم: 

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة أرض : 26,100 قدم مربع | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة أرض : 26,100 قدم مربع | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | مساحة أرض : 26,100 قدم مربع | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة في منطقة روضة أبوظبي .
القسم: 

اتصل

21/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager