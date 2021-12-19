للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع ( 100 * 200 ) كود رقم : LP 980730 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع مدينة محمد بن زايد على مشارف العاصمة ابوظبي، وهي منطقة سكنية هادئة تمتد على مساحة 45 كيلومتر مربع داخل البر الرئيسي للإمارة وتنقسم الى 34 مجمع فرعي،