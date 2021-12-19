للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع ( 100 * 200 ) كود رقم : LP 980730 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع مدينة محمد بن زايد على مشارف العاصمة ابوظبي، وهي منطقة سكنية هادئة تمتد على مساحة 45 كيلومتر مربع داخل البر الرئيسي للإمارة وتنقسم الى 34 مجمع فرعي،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115690
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