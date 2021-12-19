(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع ( 100 * 200 ) كود رقم : LP 980730 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة محمد بن زايد : تقع مدينة محمد بن زايد على مشارف العاصمة ابوظبي، وهي منطقة سكنية هادئة تمتد على مساحة 45 كيلومتر مربع داخل البر الرئيسي للإمارة وتنقسم الى 34 مجمع فرعي،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115690
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