للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : LP 980730 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن مدينة محمد بن زايد في ابوظبي تقع مدينة محمد بن زايد على مشارف العاصمة ابوظبي، وهي منطقة سكنية هادئة تمتد على مساحة 45 كيلومتر مربع داخل البر الرئيسي للإمارة وتنقسم الى 34 مجمع فرعي،