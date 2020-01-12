للبيع.أرض سكنية موقع مميز في منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية موقع مميز في منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرض سكنية موقع مميز في منطقة الرحبة أبوظبي أرض سكنية موقع مميز مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : RL 114984 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 مدينة الرحبة : تبعد الرحبة نحو 50 كيلومتراً عن مركز العاصمة أبوظبي، وتتألف من مربعات سكنية مرتبة أبجدياً يضم كل مربع منها عدداً من الفلل السكنية التي بدأ إنشاؤها منذ منتصف التسعينات، ،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048608
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