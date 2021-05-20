للبيع.أرض سكنية | موقع مميز جدا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | موقع مميز جدا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 53,590 قدم مربع كود رقم : LP 965634 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094399
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للبيع.أرض سكنية | موقع مميز جدا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية على زاوية وشارعين مساحة الأرض.
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20/5/2021
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20/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 18,000 قدم مربع مساحة البناء : 114,500 قدم.
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20/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم .
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20/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية مساحة الأرض : 20,039 قدم مربع مساحة البناء : 112,003 قدم .
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20/5/2021
صورة الاعلان: للبيع أرض تجارية مميزة | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض تجارية مميزة | روضة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع أرض تجارية مميزة | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 17,000 قدم مربع مس.
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19/5/2021
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صورة الاعلان: للبيع أرض تجارية مميزة | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض تجارية مميزة | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض تجارية مميزة | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 17,000 قدم مربع مس.
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19/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة البناء : 112,97.
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اتصل

19/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض سكنية | روضة أبوظبي أرض سكنية رائعة مساحة الأرض : 25,005 قدم مربع مساحة البناء : 112,97.
القسم: 

اتصل

19/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 .
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19/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض تجارية | موقع مميز| روضة أبوظبي مساحة الأرض : 18,500 قدم مربع مساحة بناء الأرض : 118,000 .
القسم: 

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19/5/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 26,100 قدم مربع مساحة البناء : 163,300 قدم م.
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18/5/2021
صورة الاعلان: للبيع .أرض تجارية روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض تجارية روضة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 26,100 قدم مربع مساحة البناء : 163,300 قدم م.
القسم: 

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109.
القسم: 

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109.
القسم: 

اتصل

18/5/2021
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