للبيع.أرض سكنية موقع مميز تطل على 3 شوارع فى منطقة المرور أبوظبي أرض سكنية علي زاوية و3 شوارع الأرض مبني عليها فيلا قديمة مساحة الأرض : 24,423 قدم مربع كود رقم : RL 114499 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733