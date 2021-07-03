للبيع.أرض سكنية | موقع مميزة | الجيمي العين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض سكنية | موقع مميزة | الجيمي العين مساحة الأرض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP 967245 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2021
رقم الإعلان: 2098620
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للبيع.أرض سكنية | موقع مميزة | الجيمي العين مساحة الأرض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP 967245 لمزيد.
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للبيع.أرض سكنية | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : LP 978734 لمزيد من الم.
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9/6/2021
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للبيع.أرض سكنية | الظاهر العين أرض سكنية مساحتها : 44,100 قدم مربع كود رقم : LP 978734 لمزيد من ال.
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7/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين

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للبيع.أرض سكنية | مميزة | الجيمي العين مساحة الأرض : 8,988 قدم مربع كود رقم : LP967245 لمزيد من الم.
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24/5/2021
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17/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين - في العين الإمارات

للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين

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العنوان:

العين - الإمارات
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17/5/2021
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