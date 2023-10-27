للبيع أرض سكنية موقع ممتاز مساحة205041قدم مربع في جزيره ياس

(For Sale)
|للبيع أرض سكنية|موقع ممتاز|مساحة205,041قدم مربع في جزيره ياس للبيع أرض سكنية مساحة الارض: 205,041 قدم مربع GFA مساحة : 425,475 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي LP980961 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|جزيرة ياس
|Telephone:
|026592300
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- جزيرة ياس
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247497
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call