للبيع أرض سكنية موقع ممتاز مساحة205041قدم مربع في جزيره ياس

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Ad Photo: للبيع أرض سكنية موقع ممتاز مساحة205041قدم مربع في جزيره ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع أرض سكنية|موقع ممتاز|مساحة205,041قدم مربع في جزيره ياس للبيع أرض سكنية مساحة الارض: 205,041 قدم مربع GFA مساحة : 425,475 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 الرقم المرجعي LP980961 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: جزيرة ياس
Telephone: 026592300

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Location: - جزيرة ياس
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247497
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