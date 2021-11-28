للبيع.أرض سكنية | موقع ممتاز | جزيرة ياس أبوظبي أرض سكنية مساحة الارض: 205,041 قدم مربع مساحة البناء : 425,475 قدم مربع كود رقم : LP 980961 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733