(للبيع)
|للبيع .أرض سكنية | موقع متميز | واحة الزاوية العين أرض سكنية ذات موقع متميز مساحة الارض : 15,551 قدم مربع كود رقم : LP 979094 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- العين
العين - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096659
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