(للبيع)
|للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | بني ياس أبوظبي ارض سكنية تقع على الشارع الرئيسي مساحة الارض : 3,875 قدم مربع كود رقم : LP 978722 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن بني ياس : تعتبر منطقة بني ياس ابوظبي من المناطق الحضرية التي تم تطويرها من قبل شركة بني ياس للاستثمار والتطوير،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099996
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