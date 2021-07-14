للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | بني ياس أبوظبي ارض سكنية تقع على الشارع الرئيسي مساحة الارض : 3,875 قدم مربع كود رقم : LP 978722 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733