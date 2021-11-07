للبيع.أرض سكنية | موقع متميز | البطين أبوظبي أرض سكنية بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000 قدم مربع كود رقم : LP 978704 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم رخصة السيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733